مرتضى منصور يُعلن مرشح الزمالك المفضل لانتخابات اتحاد الكرة
أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك تجديد عقد مدافع الفريق محمود علاء، موضحًا أنه وقع بالفعل على عقد سيتم نشره في قناة الزمالك قريبًا، لينفي بذلك الأخبار التي تحدثت عن عدم التوقيع لوجود خلافات بين الطرفين.
وقال الرئيس عبر قناة الزمالك "محمود علاء وقع على العقد الجديد عكس ما يُقال في المواقع الإلكترونية عن رفضه التجديد، وسأقوم بنشر عقده الجديد في القناة".
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وكان مرتضى منصور قد أعلن الأسبوع الماضي تجديد عقد المدافع المصري حتى عام 2022، مشيدًا به وواصفًا إياه بأحد رجال الزمالك في الملعب.
من جانب آخر، أكد رئيس النادي الأبيض على مساندتهم ودعمهم للمهندس هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد كرة القدم المصري المقبلة.
إذ قال "هاني أبو ريدة ساند الزمالك كثيرًا، هو رجل محترم وقد ساعد الزمالك في أزمات سابقة، سنقوم بدعمه في انتخابات اتحاد الكرة القادمة".
يُشار إلى أن صراع مقعد الرئيس في انتخابات اتحاد كرة القدم المصري يُتوقع أن يشهد منافسة شرسة بين هاني أبو ريدة وأحمد شوبير، مع الإشارة إلى إمكانية دخول أسماء أخرى أبرزهم جمال علام رئيس الاتحاد السابق.