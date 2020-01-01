أخبار الزمالك | جمعة يطلب زيادة عقده وعبد الغني يتحدث عن مفاوضات الأهلي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 4 أبريل

سيطرت أخبار الانتقالات والإعداد للموسم الجديد على أخبار نادي الزمالك المصري ، خاصة مع توقف النشاط الرياضي في النادي بسبب فيروس كورونا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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عبد الله جمعة يطلب تعديل عقده

أفادت المصادر الصحفية المتابعة للأحداث في البيت الأبيض أن المدافع الجناح عبد الله جمعة يستعد لتقديم طلب رسمي إلى إدارة الزمالك يطلب خلاله تعديل عقده ماليًا أسوة بزملائه من الفريق.

ويحصل جمعة على مليون و200 ألف جنيهًا مصريًا سنويًا فقط ويطلب زيادة هذا الراتب.

كارتيرون المسؤول الأول عن صفقات الزمالك

قررت إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور أن تُحيل ملف الصفقات الجديدة إلى المدرب باتريس كارتيرون ليُصبح هو المسؤول الأول عن كافة تحركات النادي في هذا الملف.

ويأتي ذلك بعد أن توصل الطرفان لاتفاق على تجديد العقد المبرم بينهما والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

عبد الغني يكشف عن مفاوضات الأهلي

كشف محمد عبد الغني مدافع الزمالك كواليس مفاوضاته مع الأهلي قبل انتقاله للفريق الأبيض، موضحًا أن سيد عبد الحفيظ تحدث معه وأوضح له رغبة الفريق الأحمر في ضمه لكن الزمالك كان السباق في حسم الصفقة لصالحه.