مرة أخرى.. تيباس ينشر "غسيل برشلونة" على مواقع التواصل الاجتماعي!

أثار القلق من جديد حول إمكانية النادي الكتالوني في تسجيل لاعبيه

عاود خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني نشر تفاصيل تعاقدية تخص رابطة الدوري الإسباني ونادي برشلونة بخصوص قيود تسجيل اللاعبين الجدد وما شابه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب تيباس ردًا على أسئلة عبر "إكس": “ما يقال ويكتب كثير، لقد شرحنا الأمر مرات عديدة، لكن البعض لا يريد أن يفهم، والبعض الآخر يشوه الفكرة لمصالحه، أجيب حتى يكون الأمر واضحا، إذا لم يصبح الأمر كذلك يمكن اللجوء إلى أرشيف الصحف ويوتيوب المؤتمرات الصحفية".

ولخص تيباس القواعد مرة أخرى بالتحديد عن برشلونة حيث قال إن "الخطة الاقتصادية لا توفر المزيد من القدرة على التحاق اللاعبين، والشيء الآخر هو أنه لإجبار الأندية على تقديم لاعب، يُفرض عليهم عدم تسجيل لاعبين آخرين، حتى لو كانت لديهم القدرة على ذلك، حتى يقدموه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف: "هذه الخطة لم يتم انتهاكها (يقصد من طرف برشلونة) تحدد هذه الخطة مستويات الديون التي يجب الوفاء بها في 3 مواسم، ولكن لم يمر عام حتى على الأمر".

كما أكد رئيس الرابطة أنه في حالة بعض الأمور التعاقدية الخاصة ببعض اللاعبين مثل إنييجو مارتينيز وجافي فإنه "طالما لم يتم دفع الأموال، فإن ذلك يؤثر على قدرة التسجيل، الأمور لا تسير إلا حينما تدخل الأموال إلى الحساب الجاري للنادي".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



يتذكر خافيير تيباس أنه منذ عام تقريبًا منع تسجيل جافي، المصاب حاليًا، كلاعب للفريق الأول، وأن ذلك يرجع إلى قرار قضائي مؤقت: "لم تقبل الرابطة تسجيل جافي لأن برشلونة لم يفعّل قدرة التسجيل في موسم 2023-2024 وإنما أنشأها في الموسم السابق له، واللاعب كان قد تم تسجيله بقرار محكمة قبل ذلك بعام".

لكنه أكد أن اللاعب "حتى لو لم يكن مسجلًا، فإن النادي الذي لديه عقد مع لاعب يجب أن يدفعه، وتأتي العقوبات بعد ذلك في حالة عدم التمكن من التسجيل".

كما ذكر تيباس أنه "لإي حالات استثنائية، يستطيع ملاك النادي بدءًا من جوان لابورتا أن يضمنوا بأصولهم الشخصية قدرة النادي على التسجيل خلال فترة محددة" وأن "برشلونة عليه التزامات بقيمة 18.5 مليون يورو في ملف تسجيل اللاعبين، إذا لم يقم بدفعها فإن الرابطة ستنفذ الضمانات اللازمة".