مرة أخرى روبياليس ينتصر - المحكمة تمنع خوض مباريات الليجا يوم الإثنين

تعرف على قرار المحكمة النهائي بشأن خوض مباريات يوم الإثنين والجمعة

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

قررت المحكمة الرياضية العليا في إسبانيا عدم خوض أي مباريات في الليجا يوم الإثنين تلبية لمطالب رئيس الاتحاد، لويس روبياليس.

الرابطة أعلنت مواعيد أول 3 جولات من الليجا والتي شهدت مباريات أيام الجمعة والإثنين وهو ما اعترض عليه روبياليس.

وسمحت المحكمة بإجراء مباريات يوم الجمعة على أن يتم إلغاء أي لقاء يوم الإثنين وتقديمه ليكون إما السبت أو الأحد.

وكان رئيس الاتحاد قد سبق وأعلن أنّ موسم 2019-2020 لن يشهد مباريات في الجمعة والإثنين وهو ما تجاهله خافيير تيباس، رئيس الرابطة.

ورغم أنّ روبياليس طلب عدم خوض مباريات يوم الجمعة أيضًا إلا أنّ قضيته الأساسية كانت عدم اللعب يوم الإثنين كونه أول الأسبوع في إسبانيا.

برشلونة سوف يفتتح الليجا يوم 16 أغسطس المقبل والموافق الجمعة كما سيلعب أتلتيكو مدريد يوم الإثنين في الجولة الثانية.

النادي الكتالوني حامل اللقب في آخر موسمين بينما ريال مدريد يسعى لحصد البطولة بعد تعزيز الفريق وصرف نحو 300 مليون يورو في سوق الانتقالات.د

جدير بالذكر أنّه منذ تولي روبياليس رئاسة الاتحاد ودخل في العديد من الأزمات مع تيباس سواء في اللعب بالولايات المتحدة الأمريكية أو نظام السوبر الإسباني وكلها خرج منها رئيس الاتحاد منتصرًا.