مراكز صادمة للاتحاد والنصر .. ترتيب دوري روشن السعودي دون أهداف الأجانب

تعرف على ترتيب الدوري السعودي دون احتساب أهداف الأجانب

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تنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة 27 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، فهل سألت نفسك يومًا ما، ما هو ترتيب الدوري إذا قمنا بعدم احتساب أهداف النجوم الأجانب للأندية؟

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ويُسيطر حاليًا نادي الهلال على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 74 نقطة، بينما يحتل النصر المركز الثاني بـ62 نقطة، ثم الأهلي الثالث بـ51 نقطة، والاتحاد الرابع بـ46 نقطة.

وتداول الجماهير عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي ترتيب دوري روشن السعودي، دون احتساب أهداف اللاعبين الأجانب، وذلك من موقع "ترانسفير ماركت"، والذي شهد العديد من المفاجآت.

أبرز المفاجآت هو مركز نادي الاتحاد الذي احتل المركز العاشر برصيد 30 نقطة فقط، بينما ظل الهلال في الصدارة برصيد 55 نقطة، وبعده الأهلي بـ44 نقطة.

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كما أن النصر تراجع هو الآخر إلى المركز السادس برصيد 34 نقطة، ويتواجد الثلاثي الرائد والأخدود والفيحاء في المراكز الثلاثة الأخيرة.

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