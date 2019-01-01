مراقب المباراة يُعلل تشابه قمصان الأهلي والهلال

القمصان كانت متشابهة كثيرًا في قمة البطولة العربية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد أسامة عطا مراقب مباراة إياب نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية البطلة بين أهلي جدة والهلال السعوديين أن تشابه قمصان الفريقين أمر يتحمله حكم المباراة جهاد جريشة.

ولعب الفريقان السعوديان بقمصان متشابهة كثيرًا في الألوان، وسُئل المراقب من مراسل قناة أبو ظبي الرياضية عن الأمر، فأجاب "لاحظنا تشابه القمصان في الاجتماع الفني قبل المباراة".

"الأهلي عرض قمصانه وكانت باللون الأخضر، فيما عرض الهلال قمصانه وكانت بالأزرق والأسود، وقد طلبنا من الأهلي ارتداء قمصان باللون الأبيض لكنه رفض لعدم توفر تلك القمصان لديه".

عين على الحكم | هل هناك ركلة جزاء للأهلي وأخرى للهلال؟

أتم "في النهاية قررنا ترك الأمر للحكم لأنه قرار خاص به، واليوم قبل اللقاء أخذنا نموذج لقمصان الفريقين للحكم وقرر في النهاية أن تُلعب المباراة بهما، نحن نحاول المساعدة إداريًا لكن قرار الزي قرار خاص بالحكم وقد قال كلمته".

يُذكر أن المباراة انتهت في وقتها الأصلي بانتصار الأهلي بهدف دون رد ليُعادل خسارته ذهابًا في الرياض، وقد لجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية والتي منحت الفوز للهلال بنتيجة 3-2.