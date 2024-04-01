فيديو | "لم نعد مرشحين".. مراسل سكاي سبورتس يعيد الأمل لبرناردو سيلفا في التتويج بالبريميرليج!

"نعم لقد عدنا إلى المنافسة!"

أعرب برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، عن إحباطه بتعادل فريقه مع ضيفه آرسنال (0-0)، ما منح ليفربول أفضلية واضحة في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق المدرب يورجن كلوب صدارة الترتيب برصد 67 نقطة، بينما يأتي آرسنال في المركز الثاني بـ65 نقطة، والسيتي ثالثًا بـ64 نقطة.

وقال سيلفا في تصريح لشبكة سكاي سبورتس: "لم نعد مرشحين للقب بعد الآن. علينا أن نتحلى بالواقعية، لأن هناك 7 مباريات (متبقية) أليس كذلك؟".

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فأخبره مراسل سكاي سبورتس باتريك دافيسون أن هناك (9 مباريات) متبقية لحسم الصراع على اللقب، فأجاب نجم مانشستر سيتي: "تسعة؟ هذا أفضل بالنسبة لنا، اعتقدت أن الأمر كان مثل 7 أو 8، لكن 9 أفضل لأن الكثير يمكن أن يحدث".

سأله دافيسون مازحًا مرة أخرى عن أمل التتويج بالبريميرليج، فأجاب سيلفا: "نعم، لقد عدنا إليه (صراع المنافسة)".

وختم: "الآن الأمور لا تعتمد علينا. نعتمد على تعثر ليفربول لأننا لن نواجهه، ونعتمد أيضًا على تعثر آرسنال، كما نحتاج إلى القيام بعملنا والفوز بمبارياتنا".