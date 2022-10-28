تعرف على الفرق بين لعبة فيفا 23 والنسخة السابقة، وما هي الإضافات الجديدة التي أضافتها شركة EA Sports....

تم إطلاق لعبة "فيفا 23" بشكل رسمي، وبدأ الجميع في خوض تلك التجربة، خاصة وأن النسخة الحالية من اللعبة ستكون استثنائية ولما لا فهي النسخة الأخيرة التي يكون فيها التعاون بين فيفا وشركة EA Sports.

وفي إطار سعي شركة EA Sports، لتحسين اللعبة وجعلها أكثر واقعية، أضافت الشركة بعض من الأمور الجديدة في اللعبة، لتجعلها أكثر تميزًا عن النسخ السابقة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على الإضافات الجديدة في لعبة فيفا 23، والفرق بينها وبين لعبة فيفا 22 والنسخ السابقة.

زيادة فرق كرة القدم النسائية

واحدة من أكبر الإضافات التي أضافتها شركة EA Sports، هذا الموسم في اللعبة هو إضافة العديد من فرق كرة القدم النسائية، وأصبح بإمكانك خوض التجربة وخوض أي مباراة أمام أصدقائك بأحد فرق الدوريات النسائية الكبرى في العالم.

إمكانية لعب اللقطات المهمة في المباريات

تعد هذه إضافة مثيرة للاهتمام في نمط المهنة بلعبة "فيفا 23" لأنها تتيح لك لعب أبرز اللقطات فقط في المباراة، بدلًا من لعب التسعين دقيقة بالكامل.

وسيكون هذا مختلفًا في كل مباراة استنادًا إلى الذكاء الاصطناعي، وستتلقى إشعارات باللقطات المهمة في كل مباراة.

وسيسمح ذلك للاعبين بالتحكم في اللحظات الرئيسية في المباريات في محاولة لتحديد النتيجة النهائية، وتحديدًا التعامل في اللقطات البارزة في لقاء والتي تؤثر على النتيجة.

زيادة واقعية الحركات

أعلنت شركة EA من قبل أنها تستهدف إلى جعل اللعبة أكثر واقعية، وبالفعل هذا ظهر بإضافة أكثر من 6000 حركة جديدة في اللعبة، ليظهر اللاعبون مثل الحقيقة.

وأكدت الشركة أنها اهتمت أكثر بتحسين حركة تصديات الحراس، وتسديدات اللاعبين، باعتمادها على تقنية HyperMotion2.

Crossplay

استجابت EA Sports أخيرًا لمطالب لاعبي فيفا من خلال إتاحة ميزة Cross-Play وبالتالي توحيد منصات الألعاب المختلفة.

في فيفا 23، سيكون اللعب المتقاطع متاحًا للاعبين من نفس جيل النظام الأساسي. ستكون إصدارات PlayStation 5 و Xbox Series X / S و Stadia والكمبيوتر الشخصي من FIFA 23 متوافقة مع بعضها البعض، وستكون إصدارات PlayStation 4 و Xbox One من FIFA 23 متوافقة مع بعضها البعض.

يتم تمكين Cross-play مبدئيًا لجميع اللاعبين عند إطلاق فيفا 23 لأول مرة، بشرط أن تسمح إعدادات مستوى النظام الأساسي بذلك ويمكن إلغاء الاشتراك في أي وقت.

إضافة أساطير جديدة في ألتميت تيم

وقررت شركة EA Sports، إضافة ثلاث أساطير جديدة في لعبة فيفا 23، لينضموا إلى كوكبة من الأساطير في اللعبة، وهم جيرد مولر، تشابي ألونسو، بالإضافة إلى جارزينيو.