مذبحة في الهلال بعد كأس الملك سلمان .. هذا الثنائي أول الضحايا!

أحمد فرهود
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الهلال يستعد للاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين

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قرر مسؤولو نادي الهلال السعودي، "الاستغناء" عن عددٍ من نجومه، بمجرد نهاية مشوار الفريق الأول لكرة القدم، في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

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الهلال تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان، كـ"وصيف" للمجموعة الثانية؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في كلاسيكو السعودية الكبير، وهذه المرة على المستوى العربي.

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، تأكد استغناء الزعيم الهلالي، عن النجم البيروفي أندريه كارييو، جناح ومتوسط ميدان الفريق الأول، في الصيف الحالي.

وإلى جانب كارييو.. استقرت الإدارة الهلالية، على الاستغناء عن مجموعة من اللاعبين المحليين، إلى الأندية الأخرى؛ على رأسهم المهاجم الشاب عبد الله الحمدان.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحمدان، سيرحل عن نادي الهلال، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ على سبيل الإعارة، لمدة موسم رياضي واحد فقط.

الحمدان البالغ من العمر 23 سنة، انتقل من نادي الشباب السعودي إلى الهلال، في فبراير 2021؛ مسجلًا منذ ذلك الوقت 3 أهداف وصانعًا مثلهم، خلال 67 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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85757 الأصوات