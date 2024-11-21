مدينة رياضية متكاملة وتحديث شعار النادي .. الأهلي يكشف الستار عن خطة "مشروع العقد الجديد"

الأهلي يفاجئ جماهيره بمشروع متكامل خلال 10 أعوام..

أطلقت شركة النادي الأهلي، خطتها الاستراتيجية الجديدة للأعوام العشرة المُقبلة، من أجل التطوير الشامل للنادي ليكون مجتمعًا رياضيًا متكاملًا، كونه يحظى بإرث تاريخي وقواعدة من المواهب واللاعبين لتحقيق الإنجازات المميزة في كرة القدم والرياضات الأخرى ذات الأولوية على المستويين المحلي والعالمي.

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واشتملت خطة الأهلي طويل الأجل على خمسة محاور؛ أولها بناء مقر جديد للنادي بتصميم حديث بإشراف أفضل المهندسين المعماريين في العالم، على مساحة تقدر بـ250 ألف متر مربع بمدينة جدة، وستكون مدينة رياضية متكاملة، فضلًا عن رعاية المواهب بين اللاعبين الشباب والفئات العمرية الواعدة، من أجل منحهم فرص التطور وتمكينهم من التميز والنجاح وحصد الإنجازات الوطنية في مختلف الرياض.

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وتحدث الأهلي عبر بيانه الرسمي، عن نجاح إدارة الشركة في خفض مستويات الديون لديها بنسبة 95% ويجرى العمل حاليًا على تنويه مصادر الدخل وبناء نموذج مالي مستدام، حيث تم إطلاق متجر إليكتروني جديد، مع أربعة متاجر لبيع منتجات النادي، كما تم تحديث برنامج العضوية للمساهمة في زيادة الإيرادات، فضلًا عن معيار (الحوكمة)، من حيث بناء الأسس التنظيمة المتينة وإنشاء وظائف الدعم اللازمة والهيئة الإدارية الفعالية، مع ضمان أفضل ممارسات الحوكمة وتحسين الخدمات المؤسسية المقدمة للموظفين.

وتعمل إدارة الأهلي على تحديث الهوية المؤسسة وشعار النادي في ضوء اللوائح، من أجل ضمان حقوق الملكية الفكرية، بالتعاون مع خبراء التسويق والتصميم، بالتنسيق مع أعضاء الشرف السابقين وأعضاء الجمعية العمومية في المؤسسة غير الربحية، مع جذب المزيد من الاستثمارات.

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وفي هذا السياق، صرح رون جورلي، الرئيس التنفيذي لشركة نادي الأهلي، قائلًا إن الاستراتيجية الجديدة للشركة تمثل حجر الأساس، انطلاقًا من الإرث التاريخي والمسيرة العريقة للنادي.