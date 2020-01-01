جريزمان: هذه الأخطاء قد تتسبب في خسارتنا لدوري أبطال أوروبا لاحقًا

نحن جميعًا متسببون في الهزيمة..

اعتبر أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة، أن أخطاء لاعبي البرسا هي السبب الرئيسي في الهزيمة من أتلتيكو مدريد بثلاثية في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

برشلونة تقدم بهدفين لهدف وكان يُقدم مباراة أكثر من رائعة، غير أن الأمور انقلبت رأسًا على عقب في آخر الدقائق وتمكنت كتيبة دييجو سيميوني من تعديل الكفة ثم تحقيق الانتصار.

جريزمان أحرز الهدف الثاني للبلوجرانا في شباك الروخيبلانكوس، ليكون أول أهدافه بقميص برشلونة في شباك فريقه السابق، أتلتيكو مدريد.

وبعد المباراة، تحدث الدولي الفرنسي وقال "ماذا حدث لنخسر؟ أنا لا أعرف، ولكنني أظن أننا هُزمنا بسبب أخطائنا وكان لدى أتلتيكو استمرارية حتى النهاية.".

وأضاف "كان لدى جميعنا اليوم أخطاء، عن نفسي قد مررت الكرة بشكل خاطئ مما أدى إلى هدف. هناك فشل وأخطاء قد تؤدي بنا لاحقًا إلى خسارة بطولات مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.".

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تقنية الفيديو ألغت هدفين لبرشلونة اليوم، وعن الأمر قال جريزمان "الفار اخترع ليساعد، في بعض الأحيان يساعدك وفي البعض الآخر يكون ضدك.".

النهائي صار بين الضيفين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، في الوقت الذي كان يفترض أن تكون بطولة السوبر بين بطل الدوري، برشلونة، وبطل الكأس، فالنسيا، وعقّب جريزمان بقوله "لا يهم ذلك الآن، الفائز هو من يصل للنهائي.".