مدير ألميريا: نستهدف مواهب عربية .. و"ربنا يستر" من لقاء ريال مدريد!

كشف محمد العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني، عن موقف ناديه من التعاقد مع نجوم عربية بالدوريين السعودي والمصري، من أجل تدعيم صفوف الفريق الصاعد مؤخرًا إلى الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

ما هو موقف ألميريا من النجوم العرب؟

خلال حوار مع صحيفة "الرياضية" السعودية قال العاصي: "نستهدف بكل تأكيد بعض المواهب العربية الشابة، والتي نتمكن من المساعدة في تكوينها، لأنها استراتيجية نادي ألميريا، حتى مع اللاعبين الأسبان والأجانب".

وتابع: "نحن نعمل على صناعة النجوم، ولا نحاول ضم لاعبين جاهزين، وشاهدنا ذلك في عمر صديق ورمضاني وسامو كوستا ولاعبين كثُر، قمنا بالتعاقد معهم ولم يسمع عنهم أحد واستطعنا تطويرهم فنيًا".

واستطرد قائلًا: "تمكنا من تطوير تلك المواهب على المستويين الشخصي والعقلي، ونقدم بهم منتج جيد نستطيع بيعه بمقابل أعلى مما أنفقناه، ويساعد النادي في الاستمرار بالتطور".

ماذا قال مدير ألميريا عن مواجهة ريال مدريد؟

وعن لقاء ريال مدريد في افتتاح مشوار ألميريا ببطولة الدوري الإسباني، قال: "مواجهة ريال مدريد بها إيجابيات أكثر من السلبيات، من الناحية الفنية أي فريق لا يصل إلى أعلى مستوى له في أول 5 أسابيع".

وواصل: "وأما عن ناحية أول موسم لنا بالدوري الإسباني الدرجة الأولى، ستكون المباراة على ملعبنا مع ريال مدريد، والأمر سيكون مفيد تسويقيًا، لأن العالم كله سيشاهد المباراة".

واختتم العاصي تصريحاته قائلًا: "سنفتتح المرحلة الأولى من ملعب النادي قبل مواجهة ريال مدريد بأسبوعين، وستكون أفضل دعايا لنا، ولكن في النهاية ريال مدريد بطل أوروبا وربنا يستر".

ويواجه ألميريا نظيره ريال مدريد يوم 14 أغسطس المقبل، بافتتاح مباريات الفريقين بالدوري الإسباني.