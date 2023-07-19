اقترب من الأهلي .. مدرب نيوكاسل: مجبرون على بيع ماكسيمين للسعودية!

إيدي هاو يعرب عن أسفه لاقتراب نجم نيوكاسل من الرحيل للأهلي السعودي

كشف إيدي هاو؛ المدير الفني لنيوكاسل الإنجليزي، النقاب عن المفاوضات السعودية لخطف نجم فريقه الفرنسي آلان سانت ماكسيمين؛ جناح أيسر الفريق، معربًا عن اضطرار ناديه للاستجابة للعرض المقدم له.

الأهلي النادي السعودي الوحيد – بحسب التقارير – الراغب في ضم الفرنسي، بعدما اقترب من خسارة صفقة السنغالي ساديو ماني؛ جناح بايرن ميونخ الألماني، لصالح غريمه النصر السعودي.

وحول هذا، قال هاو، خلال تصريحاته لصحيفة "ميرور" البريطانية: "نعم! هناك مفاوضات لرحيل ماكسيمين، مع قواعد اللعب المالي النظيف علينا الاستغناء عن البعض للتعاقد مع لاعبين جدد وإلا فإن خطتنا الصيفية ستتعرقل".

وأضاف: "بالطبع لا أريد خسارة ماكسيمين، لكن قواعد اللعب المالي النظيف تجبرنا على ذلك، الصفقة على وشك الانتهاء، فأحيانًا يجب أن تحدث مثل هذه الأشياء، كي يواصل النادي ازدهاره".

المدير الفني لنيوكاسل اختتم: "لا أظن أن ماكسيمين يصر على الرحيل، لكن ربما يرى أن هذا التوقيت المناسب للرحيل، من الصعب الحديث بلسانه، لكن المؤكد أنه لم يطلب المغادرة، والجميع في النادي يحبه، إذ لم تحدث أي مشكلة بينه وبين أي من المدربين".

يذكر أن قطاعًا عريضًا من جمهور الأهلي يرفض ضم ماكسيمين، متمسكين بضم ماني، خاصةً وأن ناديهم لم يبرم إلا صفقتي الحارس إدوارد ميندي والمهاجم روبيرتو فيرمينو خلال الميركاتو الصيفي الجاري.