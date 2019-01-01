مدرب مونبيليه يُهاجم نيمار: دفعة واحدة كفيلة بإبكائه!

غضب عارم ضده..

لم تتوقف سهام الانتقادات لنيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، وذلك على خلفية ما فعله خلال مباراة مونبيليه في الدوري الفرنسي.

وحوّلت كتيبة توماس توخيل تأخرها بهدف إلى فوز في آخر ثلث ساعة بثلاثة أهداف، في مباراة كانت حامية في أجوائها على ملعب مونبيليه.

نيمار تشاجر مع أندي ديلورت، مهاجم مونبيليه، بعد المباراة، عندما طالبه الدولي الجزائري بضرورة احترام الخصم وعدم التعالي والقيام ببعض الحركات الاستعراضية التي يُقلل فيها من خصومه.

وعلى الرغم من تدخل اللاعبين وتفريق نيمار عن ديلورت، لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وأخذ مسؤولو مونبيليه في شن هجمات عنيفة على الدولي البرازيلي.

أحدث هذه الهجمات كانت من ميشيل دير زاكاريان، مدرب مونبيليه، والذي اعتبر أن دفعة واحدة لنيمار تجعله يبكي، وطالبه بضرورة أن يحترم خصمه.

المدرب الفرنسي تحدث إلى الصحافة مساء الأحد وقال "لديه طريقة تتسبب في استفزاز وإثارة حفيظة خصمه، ولكن بمجرد حصوله على دفعة واحدة فإنه يبكي.".

الجدير بالذكر أن توماس توخيل المدير الفني للبي آس جي قد اعتبر أن نيمار كان السبب في الانتصار على مونبيليه بسبب ما لديه من خبرات في التعامل مع ملاعب صعبة كالتي كانت فيها كتيبته مساء السبت.