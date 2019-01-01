مدرب ومهاجم التعاون وجماهير الأهلي الأفضل في الجولة الـ22 بالدوري السعودي

تم اختيار الكاميروني لينادر تاومبا جائزة أفضل لاعب في الجولة في ثنائية تكررت سابقاً في الجولة العاشرة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت لجنة المحترفين بالدوري السعودي عن المدرب واللاعب والجمهور الأفضل في منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ووقع اختيار اللجنة الفنية على المدير الفني لنادي التعاون البرتغالي بيدرو مانويل، ليحصد جائزة أفضل مدرب في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تحقيق البرتغالي مانويل لجائزة الأفضلية على مستوى الجولة للمرة الثالثة في مسيرته مع فريقه في بطولة الدوري بعد أن حقق فوزاً عريضًا في الجولة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدف أمام فريق الاتفاق.

كما تم اختيار الكاميروني لينادر تاومبا جائزة أفضل لاعب في الجولة في ثنائية تكررت سابقاً في الجولة العاشرة.

🏆 دور المجموعات - دوري أبطال آسيا

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⌛️ 20:15 بتوقيت مكة المكرمة

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🏟️ الجوهرة

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خط هجوم يمتلك السومة أمام خط هجوم يمتلك بغداد بو نجاح.. السماء ستمطر أهدافًا على الجوهرة! 🔥#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/koo1VWJql0 — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 5, 2019

ونجح اللاعب في تسجيل ثلاثة أهداف في لقاء فريقه الأخير أمام الاتفاق، ليحقق أفضلية الجولة للمرة الثانية بناء على اختيار من اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين.

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فيما حققت جماهير النادي الأهلي جائزة الجمهور المثالي للجولة، وذلك نظير حضورهم وتفاعلهم في منافسات الجولة الماضية أمام فريق الاتحاد.