مدرب "مفاجأة" مرشح لتدريب الاتحاد خلفًا لكاريلي

كاريلي في طريقه للرحيل عن الاتحاد

أكدت تقارير صحفية رومانية، على أن هناك مدربًا رومانيًا مرشحًا لقيادة تدريب نادي الاتحاد، خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي، بداية من الموسم القادم.

وينتهي عقد كاريلي مع الاتحاد بنهاية الموسم الحالي، ولم يتفق مسؤولي العميد مع المدرب على تجديد العقد، وسط أنباء قوية تشير إلى أن المدرب البرازيلي سيرحل عن الفريق.

وأشارت صحيفة "fanatic" الرومانية إلى أن ماريوس سوموديكا، مدرب الشباب السابق، تلقى عدة عروض من الدوري السعودي، من أجل التعاقد معه، خلال الفترة القادمة.

وأضافت الصحيفة أن سوموديكا بعيدًا عن التدريب منذ شهر مارس الماضي، ولكنه لن يستعجل في اتخاذ القرار المناسب، حيث سينتظر إلى نهاية الموسم، لاتخاذ قراره النهائي.

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الصحيفة الرومانية أكدت على أن سوموديكا يتابع الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، لمعرفة الفرق التي ستشارك في دوري أبطال آسيا، وأيضًا الفرق التي تصارع الهبوط وتسعى لإنقاذ نفسها.

ويعد نادي الاتحاد هو واحدًا من الأندية المهتمة بالتعاقد مع سوموديكا، والذي رفض مؤخرًا عرضًا من نادي ستيوا بوخارست الروماني من أجل تدريبه.

وبذلك ينضم سوموديكا لقائمة المدربين المرشحين لتدريب الاتحاد، رفقة مواطنه كوزمين كونترا، بدلًا من البرازيلي فابيو كاريلي الذي سيرحل بعد مباراته أمام النصر.

وتولى سوموديكا مهمة تدريب الشباب عام 2018 لمدة عام كامل، واستطاع أن يقود الفريق خلال 32 مباراة، حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 9 وخسر 7.