مدرب كرواتيا يغسل أحزان لوكا مودريتش .. وتدخل رسمي لمنعه من الاعتزال

"نتمنى استمراره في دوري الأمم الأوروبية وكأس العالم"

سيطرت حالة من الحزن الشديد على لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد وقائد منتخب كرواتيا، بعد وداع فريقه بطولة يورو 2024 بسيناريو درامي.

وكانت كرواتيا متقدمة بهدف دون رد، حتى سجلت إيطاليا تعادلًا قاتلًا في الدقيقة (90+8)، ليودع المنتخب الناري بطولة الأمم الأوروبية، بعدما حل ثالثًا في المجموعة الثانية بنقطتين فقط، خلف إسبانيا وإيطاليا.

وقال زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا، في تصريحات نقلتها صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "لقد كانت صدمة حقيقية لنا جميعًا، الجميع كان يبكي بعد المباراة، استقبلنا هدفًا في الدقيقة 98، ثم انهار الفريق".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "نحن نعلم مدى عاطفية لوكا مودريتش ومدى حبه لمنتخب بلاده. لقد عانى كثيرًا في نسختي 2008، 2016، والآن. لقد تحدثت معه وخلصنا إلى أنه لا يوجد شيء بدون معاناة".

في سياق متصل، دعا ماريان كوستيتش، رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، القائد لوكا مودريتش لأن يتمسك بشارة قيادة المنتخب ولا يفكر في الاعتزال الدولي خلال الفترة الحالية.

وأضاف: "أتمنى أن يبقى مودريتش مع المنتخب، وأن يستمر في ارتداء شارة القيادة في دوري الأمم الأوروبية وفي كأس العالم 2026، وأن يقرر بنفسه، أعتقد أنه سيبقى وأريد أن يبقى".