مدرب كارديف سيتي يصف ما مر به الأسبوع الماضي بعد أزمة سالا

وارنوك أكد أنه لم يتوقع هذا الأمر مطلقاً

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث المدير الفني نيل وارنوك، لنادي كارديف سيتي الإنجليزي، عن أزمة اختفاء اللاعب الأرجنتيني، إيميليانو سالا.

ولم تظهر أي أدلة عن طائرة اللاعب، المنضم من صفوف نانت الفرنسي، التي أختفت منذ الأثنين الماضي في جزر القنال.

ويلتقي أرسنال مع كارديف سيتي، ضمن مباريات الجولة الـ24 من المسابقة، والتي يتواجد اسم سالا فيها بكتيب المباراة.

وارنوك تحدث عن أزمة اللاعب: "أنا في إدارة كرة القدم منذ 40 عاماً، وهذا هو أصعب أسبوع أمر به في مسيرتي الكروية".

🔵 مدافع الهلال الجديد الاسترالي"ديجينك يصل الرياض، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الزعيم

(📸: @Alhilal_FC) pic.twitter.com/LyKDOsqzyk — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 29, 2019

وتابع: "أشياء مثل تلك لا تحدث، أو لا تفكر في حدوثها".

كما أكد أنه فكر في مستقبله لأكثر من مرة الأسبوع الماضي: "بسبب الأسباب المهمة، هناك بعض الأشياء التي تجعلك تُدرك الأمور".

ويلتقي كارديف سيتي مع أرسنال على أمل تحقيق نتيجة إيجابية، تساهم في خروج الفريق من مناطق الهبوط.