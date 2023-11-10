مدرب فالنسيا: لن نذهب لمواجهة ريال مدريد بالسيوف والدروع!

مباراة مرتقبة ومشتعلة من قبل بدايتها تجمع بين ريال مدريد وفالنسيا....

شدد روبن بارخا، المدير الفني لنادي فالنسيا، على أن فريقه في كامل تركيزه لمواجهة ريال مدريد، مشيرًا إلى أن المواجهة المرتقبة ستكون لقاء في كرة القدم فقط.

ويستضيف ريال مدريد، نظيره فالنسيا مساء غد السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة توترًا بعد آخر لقاء جمع الفريقين في العام الماضي، والذي شهد بعض الهتافات العنصرية ضد فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، والقاء القبض على بعض من الجماهير عقب اللقاء.

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وقال روبن باراخا في تصريحات صحفية: "لن نذهب إلى الحرب، لن نأخذ دروعًا وسيوفًا نحن ذاهبون إلى ملعب رائع ضد فريق عظيم، بالرغم من وجود شوائب حول المباراة".

وأضاف: "أتمنى ألا تكون ريال مدريد، متحفزة ضد جماهير فالنسيا، لقد كان هناك دائمًا تنافسًا كبيرًا، أتمنى أن يحترمنا الجمهور، وبالنسبة لجمهور فالنسيا يجب أن يذهبوا إلى المباراة ويستمتعوا بها ويركزوا على كرة القدم فقط".