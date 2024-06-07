مدرب عملاق تركيا يحسم مستقبل نجم برشلونة!

النادي الذي قيل إنه سينضم إليه يزيل التكهنات

بعد فترة من القيل والقال حول مستقبله مع برشلونة، أزال مدرب جالاتا سراي التركي أوكان بوروك الشكوك حول بقاء الألماني ذي الأصول التركية في صفوف النادي الكتالوني.

وقال بوروك في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "الكل يريد جوندوجان في فريقه، لكنني أستطيع أن أؤكد أنه باق في برشلونة".

وأضاف: "إنه لاعب ينتمي لأفضل المستويات الكروية، ويحب أن يبقى فيها دائمًا".. في إشارة إلى رغبته في البقاء بالدوريات الأوروبية الأكبر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى رغبة إدارة جالاتا سراي التركي في الحصول على خدمات جوندوجان مستغلين رغبة برشلونة في التحلص من اللاعبين الكبار ذوي الرواتب الأعلى.

ويمر برشلونة بأزمة اقتصادية تسبب حالة من عدم اليقين حول المشروع الكروي برمته، ولذلك يطمح في تخفيض سقف الرواتب وبيع بعض لاعبيه البارزين دون التأثير على مستوى الفريق كرويًا.