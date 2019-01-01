مدرب عجمان: العين فريق كبير، لكننا لا نخافه

المدرب يُجهز لمباراة كبيرة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد أيمن الرمادي المدير الفني لعجمان على احترامه الكامل للعين وقوته، لكن مشددًا في نفس الوقت أنه لا يخافه.

وسيلعب الفريقان مساء اليوم لحساب الجولة الـ20 من دوري الخليج العربي الإماراتي، ويسعى كل منهما للفوز لتحسين فرصه في جدول الترتيب، خاصة العين الذي ابتعد عن الشارقة في الصدارة بفارق 12 نقطة.

الرمادي استبق المباراة بقوله "العين فريق كبير نحترمه كثيرًا، لكننا في نفس الوقت سنواجهه دون خوف مثلما فعلنا في كل مبارياتنا السابقة".

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أضاف "لا علاقة لنا بمن يفوز باللقب، سنكافح أمام الزعيم مثلما قاتلنا ضد الشارقة وشباب الأهلي. لدينا هدفين من المباراة، الأول هو تحقيق نتيجة جيدة تساعدنا على الحصول على مركز جيد في جدول الترتيب، الثاني هو إكمال مسيرة اللعب النظيف".

وأوضح المدرب المصري أخيرًا أن جميع الأوراق مكشوفة بين العين وعجمان ولا توجد أسرار بين الفريقين، مؤكدًا أيضًا أن حلمه هو الوصول لـ35 نقطة في نهاية الموسم، وأن حدوث هذا سيكتب في تاريخ النادي.

يُذكر أن عجمان يمتلك حاليًا 24 نقطة، فيما يوجد في رصيد العين 38 فيما يتصدر الشارقة بـ50 نقطة.