جاريدو: صراع الدوري؟ العين لا يستسلم

المدرب يرفض رفع الراية البيضاء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للعين الاستسلام ورفع الراية البيضاء فيما يخص الصراع على لقب دوري الخليج العربي، هذا رغم تقدم الشارقة في الصدارة بفارق 12 نقطة ستتقلص إلى 9 حال فوز الزعيم على عجمان مساء اليوم.

ويستعد العين لمواجهة الفريق البرتقالي ضمن الجولة الـ20 للبطولة في ظل ظروف صعبة يعيشها النادي على صعيد النتائج، إذ خسر مباراتين من مبارياته الثلاثة الأخيرة، لكن رغم هذا أكد المدرب جاريو مواصلة القتال والكفاح على لقب الدوري حتى النهاية.

إذ قال في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة عجمان "أشعر أن الكثيرين يرون أن فوزنا باللقب مستحيل، لكننا مطالبون بالقتال حتى النهاية. العين نادٍ كبير ولديه اسمه وتاريخه، ويتوجب عليه القتال وعدم الاستسلام حتى النهاية".

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أضاف "أعتقد أن المرحلة القادمة مهمة جدًا، فنحن نقاتل على جبهتين، محلية وقارية. نحن مطالبون بعدم الاستسلام محليًا والقتال حتى النهاية، وآسيويًا هدفنا واضح قياسًا بأدائنا الجيد خلال المباراتين الأخيرتين لنا في البطولة".

وأخيرَا وصف جاريدو منافسه القادم بالفريق المنظم الذي يضم عناصر جيدة، مؤكدًا أن مهمتهم أمامه لن تكون سهلة.