مدرب صن داونز: سنحارب النار بالنار أمام الأهلي

موسيماني يتحدث عن مواجهة الأهلي القادمة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، على أن فريقه سيعمل على مكافحة ما وصفه بـ"نيران الأهلي"، خلال المباراة التي ستجمع بينهما.

صن داونز سيحل ضيفًا على الأهلي مساء يوم السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موسيماني قال خلال تصريحات لصحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية: "هدفنا القتال ضد الأهلي، لأن المباراة ليست سهلة، وسنحارب النار بالنار".

سيد عبد الحفيظ: مهمتنا أمام صن داونز ستكون صعبة، ولكننا قادرين على تحقيق المطلوب منها 🗣️ pic.twitter.com/djAIEGD63S — جول مصر (@goaleg) April 11, 2019

مدرب صن داونز تابع: "أتمنى أن نحافظ على نتيجة مباراة الذهاب، وندافع عن العمل الكبير الذي قدمناه، ونضع كل الاحتمالات في الاعتبار".

وأردف: "نحن بحاجة إلى مضاعفة جهودنا أمام الأهلي، وأن نثق في أنفسنا وطريقة اللعب التي سنلعب بها".

صن داونز كان قد حقق الفوز على الأهلي بخمسة أهداف دون رد، في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.