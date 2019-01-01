مدرب سيلتيك الجديد: لا مقارنة بيني وبين رودجرز

مدرب سيلتيك الجديد يرفض المقارنة ببريندان رودجرز المنتقل حديثًا إلى ليستر سيتي ومدرب ليفربول سابقًا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

رفض مدرب سيلتيك الجديد نيل لينون المقارنة بالمدرب السابق للفريق الأسكتلندي بريندان رودجرز، مؤكدًا أنه لا مجال لها.

وكان سيلتيك قد أعلن رسميًا ظهر اليوم الأربعاء تعيين المدرب نيل لينون كمدير فني جديد للفريق الاستكتلندي خلفًا لرودجرز.

وعقب تقديمه رسميًا لوسائل الإعلام، رفض لينون الحديث عن وجود أية مقارنة بينه وبين بريندان رودجرز الذي خلفه في المنصب.

نهاية أسبوع مليئة بالأحداث، لكن كيبا قام بثورة غير مسبوقة 🤯والريال مازال مجددًا محط كل الأنظار🧐، أما مبابي، فلم يتوقف عن إبهار العالم ⚡️!#YallaGoal pic.twitter.com/IQUIpnWWn4

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ فبراير ٢٠١٩

وقال لينون: "سعيد لكوني هنا، ولكون الاختيار قد وقع علي، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الإدارة التي وثقت بي والجماهير كذلك"

وأضاف: "هذه المرحلة من الموسم حاسمة، وبالتأكيد علينا أن نحاول جعل الأمور تستقر سريعًا لكي لا يؤثر هذا التغيير على موسم الفريق"

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يذكر أن المدرب السابق للفريق الأسكتلندي كان قد أصبح رسميًا مديرًا فنيًا لنادي ليستر سيتي الإنجليزي، حيث تم إعلان الخبر أمس الثلاثاء.