مابين زيدان ولامبارد.. من الأفضل لخلافة ساري في تشيلسي

بعد الحديث عن إقالة ساري، زين الدين زيدان وفرانك لامبارد على رأس المرشحين لخلافته، فمن منهما من الممكن أن يتولى قيادة البلوز تشيلسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

المصائب لا تأتي فرادى، هنا تتجلى صحة هذا المثل، وفي كل عام تأتي النتائج السلبية مصحوبة بأزمات بين المدرب ورومان أبراموفيتش، وأزمات بين اللاعبين والمدرب بالتبعية، وبين اللاعبين وأبراموفيتش بالتبعية أيضًا، ومن ثم نستعد للتعاقد مع مدرب جديد ولاعبين جدد ليكرروا نفس المأساة بعدها بموسم أو اثنين، أهلًا بك في تشيلسي.

الأزمة التي عانى منها تشيلسي يبدو أنها ستطيح بماوريسيو ساري سريعًا، ولن يتمكن المدرب الإيطالي من استكمال رحلته في إنجلترا لما هو أكثر من ذلك، نظرًا لأن تشيلسي أصبح موطنًا لا يصلح لاستمرار مدرب ما لحقبة طويلة، ولكي نكون أكثر دقة وجب التوضيح أن هذا يبدو بسبب رجل يدعى رومان أبراموفيتش.

الأزمة هذا العام ستتخطى كونها مجرد تكرار للماضي الممل، هي تحتوي على جزء منها، ذلك لأنها تضمنت أزمة نتائج وتصريحات المدرب في حق اللاعبين، واحتمالية إقالة المدرب مع بعض من الأجواء المشحونة جماهيريًا، وما الجديد؟ فقط حرمان تشيلسي من إجراء تعاقدات في موسمي الانتقالات الشتوية والصيفية المقبلتين.

على غرار واقعة كيبا وساري دعونا نتناقش سويًا 🔁



⬅️ من شروط إجراء التبديل هو ألا يدخل البديل إلا عندما يخرج زميله وبإشارة من الحكم.



✨ولكن يبقى السؤال المثير للجدل هو، ماذا يحدث في حال رفض اللاعب المستبدل الخروج من الملعب🤔



💢وماذا يتوجب على الحكم فعله إن رفض لاعب التغيير؟ pic.twitter.com/LQDZgOvgVj

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

الحرمان من التعاقدات في حد ذاته ليس بالأزمة الكبرى، ريال مدريد توج بدوري أبطال أوروبا في ظل العقوبة، وأتليتيكو مدريد توج بالدوري الأوروبي في ظلها كذلك، ولكن في حالة تشيلسي تلك ستكون العقوبة هي قشة لقصم ظهر البعير، نظرًا لكونها متزامن مع خضم كل ذلك.

هنا نحن نتحدث عن اسمين مطروحين بدلًا من ماوريسيو ساري، إما زين الدين زيدان وإما فرانك لامبارد، الأزمة في أن مطالب الأول جميعها تتنافى مع العقوبة التي سيعاني منها تشيلسي، والثاني ليس مضمونًا نظرًا لأن تجربته التدريبية لم تكمل عامها الأول بعد، ولا يمكن الحكم على نجاحها من فشلها بعد هذه الفترة القصيرة، ولا يمكن الرهان على تاريخه كلاعب بعد كارثة تييري هنري في موناكو مؤخرًا.

زيدان طالب بـ 200 مليون يورو من أجل التعاقدات، تلك التي لن تتم أصلًا بفعل العقوبة، وطالب ببقاء إيدين هازارد، الرجل الذي يبدو أنه ليس مستعدًا للانتظار أكثر من هذا من أجل الانتقال إلى ريال مدريد، لذا فمع كون الخيار منطقيًا، إلا أ،ه سيواجه بعض الصعوبات على الأفل في موسمه الأول.

الحل سيكون في تنازل زيدان عن شروطه حتى نهاية العقوبة، واستعداده لقضاء الموسم الأول له بدون هازارد وبدون تعويض له، والبحث عن أفضل لاعبي الفريق من أجل الخروج من باب الموسم المقبل بشكل جيد، عدا ذلك سيكون زيدان خيارًا منطقيًا لتشيلسي، متميزًا مقارنة بخيار لامبارد غير المضمون حاليًا.