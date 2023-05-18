مدرب ريال مدريد الأسبق ينصح أنشيلوتي بترك الملكي فورًا والذهاب للبرازيل!

نصح فابيو كابيللو مدرب ريال مدريد الأسبق مواطنه كارلو أنشيلوتي بضرورة ترك الفريق الملكي في أسرع وقت، والذهاب لتدريب البرازيل التي تنتظر موافقته على عرض تدريب منتخب السيليساو.
وقال كابيللو في تصريحات لشبكة "سكاي": "هزيمة ثقيلة جدًا لريال مدريد، عليها أن تدفع أنشيلوتي للتفكير في عرض البرازيل".
وأردف: "من وجخهة نظري لابد أن يتخذ هذه الخطوة، لأنه بوضوح يمكن رؤية كيف باتت هناك فرق أقوى في أوروبا".
وأكد: "هذه هي الفرصة الحقيقية لينهي مسيرته برفع لقب كأس العالم، وربما الفرصة الأخيرة".
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