مدرب ديربي: روني كان له دوراً كبيراً في الفوز على كريستال بالاس

ديربي كاونتي يتأهل للدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

أشاد فيليب كوكو، المدير الفني لنادي ديربي كاونتي بمجهودات واين روني لاعب الفريق، في الفوز على كريستال بالاس.

وساهم روني، في فوز ديربي كاونتي على حساب كريستال بالاس بهدف دون رد في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال كوكو في تصريحات عقبت اللقاء: "بالطبع لقد أثر على اللعبة، روني لديه خبرات كبيرة".

وواصل: "فهو يعرف متى يستلم الكرة، ولديه تمريرات رائعة، اللاعبون الآخرون يعلمون أن الكرة ستصل إليهم منه لذا يركضون مباشرة".

وتابع: "جزء كبير من النجاح اليوم كان بسبب الشراكة بينه وبين توم هودلستون، كان من دواعي سروري أن أشاهد ما قدماه".

وأتم تصريحاته قائلاً: "وبشكل عام كان أداء الفريق ممتازاً اليوم، حاولنا السيطرة على الأمور رغم أنها كانت خارج ملعبنا".

وشارك الأسطورة روني، في فوز فريقه بهدفين لهدف عندما صنع الهدف الأول لفريقه على بارنسلي، يوم الخميس الماضي في الجولة الـ 26 من بطولة التشامبيونشيب.

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ويحتل ديربي المركز السابع عشر برصيد 33 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن بلاكبيرن صاحب المركز الثالث عشر.

جدير بالذكر أن ديربي يستعد لمواجهة ميدلزبره يوم السبت القادم، في الجولة الـ 27 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.