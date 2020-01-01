مدرب دورتموند يعترف: الأمور ستكون مختلفة بغياب مبابي

المباراة تختلف كثيرًا عند غيابه، إنه استثنائي..

اعترف لوسيان فافر، المدير الفني لبوروسيا دورتموند، أن مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان ستتغير كثيرًا إذا ما تأكد غياب كيليان مبابي عن أصحاب الأرض مساء الأربعاء.

موقف مبابي من المباراة لا يزال غامضًا بعدما غاب عن التدريبات الأخيرة، مع انتشار شائعات أنه أُصيب بكورونا بينما ترجح بعض الصحف أن ما يُقاسيه هو مرض انفلونزا عادي.

ويحتاج البي آس جي إلى الانتصار على النادي الألماني بهدف نظيف من أجل العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة ذهابًا بهدفين لهدف في سيجنال إيدونا بارك.

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المدرب السويسري في تصريحات صحفية قال "إذا تدرب يوم الأربعاء صباحًا فهذا سيكون مؤشرًا إيجابيًا بالنسبة لهم على أنه سوف يخوض المباراة.".

كما أضاف "الأمر ليس مؤكد؟ على كل حال هم لديهم فريق مميز والكثير من خيرة لاعبي كرة القدم حول العالم، لكن من الواضح أن وجود مبابي مميز، بدونه أو معه الأمر سيختلف بالطبع.".

في الوقت نفسه تحدث رومان بوركي، حارس مرمى أسود الفيستيفاليا، وأشاد هو الآخر بمبابي، إذ قال "إنه لاعب موهوب جدًا وسريع جدًا وعدواني للغاية تجاه المرمى، آمل ألا يكون مُصابًا بجدية.".

وأتم "نتمنى له الأفضل بالطبع وألا يكون مصابًا، ولكن بصراحة، أتمنى ألا يلعب أمامنا غدًا (وابتسم).".

يذكر أن شرطة باريس قد قررت إقامة المباراة بدون حضور جماهيري بعد قرار الحكومة الفرنسية بمنع التجمعات التي تحتضن أكثر من 1000 شخص خوفًا من نقل عدوى فيروس كورونا بين المواطنين.