مدرب دورتموند يحذر ريال مدريد: لم نأت حتى نلعب النهائي فقط!

رسالة تحذير شديدة اللهجة من مدرب دورتموند لريال مدريد...

أرسل إيدن ترزيتش، المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند، رسالة تحذير إلى ريال مدريد، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين في نهائي دوري ابطال أوروبا.

وسيلعب بوروسيا دورتموند، امام نظيره ريال مدريد، مساء غد السبت مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقال ترزيتش في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أنا على قناعة بأن كل شيء ممكن أن يحدث، يمكننا تحقيق الكثير، بالفعل ريال مدريد لم يخسر آخر 8 نهائيات له، ولكن هذا ليس مهمًا المهم ما سيحدث في النهائي القادم وهذا مسؤوليتنا".

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وأضاف: "لم نأت لنلعب النهائي فقط ونشاهد ريال مدريد وهو يرفع الكأس، سنخوض مباراة النهائي بروح تنافسية عالية".

وتابع: "إذا لعبنا امام ريال مدريد، 10 مباريات فقد يكون الفوز أمرًا صعبًا، ولكن مباراة واحدة ولمدة 90 دقيقة، سنكون قادرون فيها على التغلب على أي منافس".