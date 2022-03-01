مدرب دورتموند: هالاند لا يزال يعاني المشاكل

وضح ماركو روز، مدرب بوروسيا دورتموند موعد استعادة نجم الفريق النرويجي إرلينج هالاند من الإصابة التي حرمته من المشاركة في الفترة السابقة.

هالاند حاليًا يعاني من إصابة أبعدته عن الملاعب طوال آخر شهرين، ويأمل في أن يتمكن من العودة خلال الأيام القليلة المقبلة لتصحيح مسار دورتموند.

متى سيعود هالاند؟

وقال مدرب بوروسيا دورتموند: "إيرلنج لا يزال يعاني من المشاكل، إنه لا يشعر بالحرية ولا يزال غير واضح في تحركاته".

وأضاف: "العودة لن تكون قبل 13 مارس، الأمر غامض، لا نريد أن نتسبب في انتكاسة له".

ما هو الجديد بخصوص مستقبل هالاند؟

لايزال اسم هالاند الأكثر ترديدًا بين كبار أوروبا، المهاجم النرويجي يمتلك سجل تهديفي كبير مع دورتموند حيث سجل 80 هدفًا وقدم 21 تمريرة حاسمة في 79 مباراة، وهي أرقام تجعل جميع الأندية العملاقة في القارة العجوز تتسابق للتوقيع.

هالاند يمتلك شرط جزائي 75 مليون يورو يسهل إمكانية رحيله عن صفوف الفريق الألماني، بداية من الانتقالات الصيفية المقبلة الأمر الذي يبدو مغريًا للكثير من الأطراف.

الجدير بالذكر أن هالاند أحرز هذا الموسم 23 هدفًا في كل المسابقات وصنع 6 خلال 20 مباراة فقط.

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