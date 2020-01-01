مدرب حراس مانشستر يونايتد السابق يتهم دي خيا بالخيانة

حارس مانشستر يونايتد لم يكن مخلصًا

قال إيميليو ألفاريز مدرب حراس مرمى مانشستر يونايتد سابقًا إن الحارس الدولي الإسباني دي خيا لم يكن متمتعًا بالوفاء وقام بخيانة غير مبررة.

وكان ألفاريز قد استقال من منصبه بعد أشهر قليلة من تجديد عقد دي خيا مع مانشستر يونايتد حتى نهاية موسم 2023 مع رفع راتبه.

وبخصوص ذلك، قال مدرب حراس الشياطين الحمر سابقًا في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية إنه دي خيا قام بالتجديد من ورائه.

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وأضاف: "لقد عملت كثيرًا وأجريت مفاوضات مطولة مع إدارة مانشستر يونايتد من أجل الحفاظ على خدماته وجعله الحارس الأغلى في العالم"

وتابع: "كان الأمر أشبه بالخيانة، خلال فترة المفاوضات كان هناك خلاف بينه وبين وكيل أعماله خورخي مينديش الذي أجرى جميع المحادثات مع إدارة الشياطين الحمر، وفي النهاية تدخل شخص آخر ليقوم بالتجديد، لم أكن أحب أن يحدث ذلك وأن يظهر دي خيا كشخص غير مخلص"

وأردف: "مينديش طالب براتب سنوي 12 مليون يورو، ولكن دي خيا قام بتعيين محامي آخر دون علم منا مما وضعنا ووضع خورخي مينديش في حرج كبير"

وأكمل: "عندما علمت أن دي خيا قد وقع على العقد الجديد سرًا شعرت بالصدمة، حينها أخبرت أنه كان مطالبًا بالتكتم على الأمر، ولكنني اعتبرتها خيانة، وكانت النهاية بينه وبين خورخي مينديش كذلك الذي فسخ عقد تمثيله كلاعب"

واختتم: "كان من الصعب أن أقوم بتدريب شخص لا يثق فيك بشكل كامل، لذلك أخبرت مانشستر يونايتد أنني سأضطر للرحيل ولكن ليس بسببهم، بل بسبب أنه لم يعد بمقدوري تدريب دي خيا بعد ما قام به"

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يذكر أن دي خيا قد عانى كثيرًا في الفترة الأخيرة من تذبذب في مستواه وانخفاض في تركيزه تحديدًا عقب نهاية كأس العالم 2018 الذي لم يكن موفقًا بالنسبة له ولمنتخب بلاده.