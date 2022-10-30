مدرب جيرونا: هدف رودريجو؟ بالنسبة لي يجب أن يحتسب!

وشهد شاهدٌ من أهلها!

أكد ميجيل سانشيز المدير الفني لفريق جيرونا أن الهدف الذي سجله البرازيلي رودريجو في شباك فريقه في الدوري الإسباني يجب أن يحتسب.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها عقب المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، وأكد خلالها أن مثل تلك الكرات يجب ألا يتم احتسابها على أنها خطأ على المهاجم.

وقال سانشيز: "ذلك الموقف حدث معنا ضد ألميريا، من وجهة نظر كروية يجب أن يحتسب كهدف، لكن القواعد والقوانين تمنع ذلك".

وأضاف: "بالنسبة لي لا يوجد أي خطأ، وكرة القدم لعبة أفعال، أما عن كرة ركلة الجزاء فلم أشاهدها جيدًا، لكنني رأيت اليد ترتفع".

وأردف: "المباراة كان من الممكن أن يفوز بها أي فريق، لكن الأمور كانت صعبة للغاية بعد أن تقدموا علينا، لكنني سعيد بما قدمه فريقي".

جدير بالذكر أن تعثر ريال مدريد جعل برشلونة يقترب بشدة من القمة حيث أصبح الفارق نقطة وحيدة، ويحل الملكي ضيفًا على رايو فاييكانو الأسبوع المقبل.