مدرب تشيلسي الأسبق يخون فريقه الأصلي بورتو .. ودي بروينه السبب!

خيانة مدرب تشيلسي الأسبق لفريقه الأصلي...

فجر بينتو دا كوستا، رئيس نادي بورتو البرتغالي، مفاجأة عن إمكانية تعاقد مع فريقه مع كيفين دي بروينه، ولكن مدرب تشيلسي الأسبق منع حدوث ذلك.

وبحسب ما ذكره الرئيس التاريخي للفريق البرتغالي، لصحيفة "A BOLA" فإن بورتو كان قريبًا، من التعاقد مع دي بروينه في عام 2011 قادمًا من جينك البلجيكي مقابل 4 ملايين يورو.

وأشار دا كوستا، في حديثه إلى أن فيلاش بواش، المدير الفني لبورتو في ذلك الوقت رفض التعاقد مع دي بروينه، لينتقل اللاعب البلجيكي، إلى صفوف تشيلسي في يناير 2012 مقابل 9 ملايين يورو.

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بينما انتقل قبله فيلاش بواش، من بورتو إلى تشيلسي، في صيف 2011، ليتعاقد بعدها بستة أشهر مع دي بروينه، الذي رفضه عندما كان مدربًا للفريق البرتغالي.

جدير بالذكر أن فترة دي بروينه، مع تشيلسي لم تكن ناجحة وخرج خلالها إلى الدوري الألماني، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي في 2015 قادمًا من فولفسبورج، ويصبح واحدًا من أفضل اللاعبين في تاريخ البريميرليج منذ ذلك الحين.