عبد الظاهر السقا: لاعبو منتخب مصر كانوا مصابين بإنفلونزا الخنازير بأمم إفريقيا 2010

مدافع منتخب مصر السابق يكشف كواليس مثيرة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد عبد الظاهر السقا، مدافع منتخب مصر السابق، على أن حوالي نصف لاعبي الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2010 بأنجولا، كانوا مصابين بإنفلونزا الخنازير.

السقا قال خلال تصريحات إذاعية: "كانت هناك ظروف صعبة تواجهنا في هذه البطولة، أبرزها إصابة لاعبي الفراعنة بالإنفلونزا، ودرجة حرارتهم وصلت إلى 40 درجة".

مدافع الفراعنة تابع: "العدوى انتقلت لي من إبنتي، بعد السفر إلى تركيا للاطمئنان عليها، قبل يوم من المعسكر، وانتقلت العدوى إلى كلًا من صافحني".

وواصل: "بعدها قرر حسن شحاتة المدير الفني للفراعنة وقتها، عزلي واختفيت من المعسكر، وتم الاتفاق على إخفاء الأمر عن وسائل الإعلام".

عبد الظاهر السقا واصل: "العرق كان يسيل مني بغزارة، وارتفعت درجة حرارتي، واللاعبين تحاملوا على أنفسهم للمشاركة، أبرزهم حسني عبد ربه ومحمد زيدان".

واختتم السقا تصريحاته قائلًا: "كنا نغطس في الثلج بعد كل مباراة، لكي تنخفض درجة حرارة أجسامنا".

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منتخب مصر حقق لقب كأس أمم إفريقيا 2010 التي أقيمت في أنجولا، وذلك بعد الفوز على غانا في النهائي بهدف دون رد.