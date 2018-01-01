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مدرب بنفيكا البرتغالي يحسم موقفه من عرض النصر السعودي

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KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP
فيتوريا رد سؤال حول حقيقة عرض نادي النصر السعودي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام أفيس

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف المدير الفني روي فيتوريا المدير الفني لنادي بنفيكا البرتغالي موقفه من العرض الذي تقدم به نادي النصر للتعاقد مع المدير الفني البرتغالي خلال الفترة الحالية.

فيتوريا رد سؤال حول حقيقة عرض نادي النصر السعودي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام أفيس، مؤكداً امتلاكه عرض رسمي.

فيتوريا رد على سؤال أحد الصحفيين أثناء المؤتمر الصحفي، ليؤكد أنه باق مع فريقه الحالي ولن يرحل.

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المدير الفني لنادي بنفيكا البرتغالي رد قائلاً : أطلب منكم عدم تكرار مثل هذا السؤال فأنا موجود في بنفيكا وسأبقى هنا.

وتعمل إدارة النصر السعودي حالياً في أكثر من اتجاه من أجل حسم ملف المدير الفني، حيث لم تنجح إدارة العالمي في هذا الملف حتى الآن بعد رحيل كارينيو.

يُذكر أن المدير الفني البرتغالي هيلدر كريستوفا يعمل حالياً بشكل مؤقت في قيادة نادي النصر السعودي.

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