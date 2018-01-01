مدرب بنفيكا البرتغالي يحسم موقفه من عرض النصر السعودي

فيتوريا رد سؤال حول حقيقة عرض نادي النصر السعودي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام أفيس

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف المدير الفني روي فيتوريا المدير الفني لنادي بنفيكا البرتغالي موقفه من العرض الذي تقدم به نادي النصر للتعاقد مع المدير الفني البرتغالي خلال الفترة الحالية.

فيتوريا رد سؤال حول حقيقة عرض نادي النصر السعودي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام أفيس، مؤكداً امتلاكه عرض رسمي.

فيتوريا رد على سؤال أحد الصحفيين أثناء المؤتمر الصحفي، ليؤكد أنه باق مع فريقه الحالي ولن يرحل. اختيارات المحررين جول 25 - نبيل معلول: صلاح الأفضل في 2018 ومعلول سيعود أفضل من السابق

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المدير الفني لنادي بنفيكا البرتغالي رد قائلاً : أطلب منكم عدم تكرار مثل هذا السؤال فأنا موجود في بنفيكا وسأبقى هنا.

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وتعمل إدارة النصر السعودي حالياً في أكثر من اتجاه من أجل حسم ملف المدير الفني، حيث لم تنجح إدارة العالمي في هذا الملف حتى الآن بعد رحيل كارينيو.

يُذكر أن المدير الفني البرتغالي هيلدر كريستوفا يعمل حالياً بشكل مؤقت في قيادة نادي النصر السعودي.