مدرب بايرن ميونخ يؤكد انتقال إيمري تشان للبوندسليجا

هل اقترب إيمري تشان من بوروسيا دورتموند؟

قال هانز فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني إن متوسط ميدان يوفنتوس إيمري تشان يستطيع اللعب في أي نادٍ في البوندسليجا.

واستبعد يوفنتوس كلًا من ماتيا دي تشيليو وإيمري تشان وكذلك النجم الشاب بياتسا من قائمة الفريق المستدعاه لمباراة نابولي.

وبعد أن خرجت احتمالات تتنبأ باحتمالية انتقاله إلى بوروسيا دورتموند أو دخوله في صفقة تبادليه مع إيفان راكيتيتش نجم برشلونة، اقترب بالفعل رحيل تشان.

وحول ذلك قال فليك إن العروض التي قُدمت لإيمري تشان كانت شيئًا متوقعًا أن يكون أغلبها من الدوري الألماني ــ كما حدث بالفعل ــ بعد اقتراب رحيله عن السيدة العجوز.

وأضاف: "تشان يمتلك الإمكانيات التي تسمح له باللعب في أي فريق في الدوري الألماني، لقد كانت له تجربة ناجحة هنا من قبل والجميع يثق في قدراته"

وتابع: "بوروسيا دورتموند يحتاج مثل هذه النوعية من اللاعبين؟ لا أعرف، عليك أن تسألهم، ولكن هو يمتلك القدرة على النجاح في أي نادٍ يلعب له"

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يذكر أن يوفنتوس قد تعاقد مع إيمري تشان قادمًا من ليفربول خلال موسم الانتقالات الصيفية لعام 2018 قادمًا من ليفربول، بعد تجربة جاءت بناء على تألقه مع ليفركوزن.