مدرب بارما: لدينا كريستيانو رونالدو في الفريق

لست قلقًا من فيروس كورونا..

أثنى روبيرتو دافيرسا، المدير الفني لبارما، على لاعبه برونو ألفيش مؤكدًا على أنه لا يقلق عليه جسديًا في ظل اتباعه لحمية غذائية شبيهة بالتي يتبعها صديقه ومواطنه كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس.

برونو ألفيش، البالغ من العمر 39 عامًا، لديه تجربة طويلة في عالم الساحرة المستديرة، ويلعب حاليًا في بارما للموسم الثاني على التوالي، وقد زامل رونالدو في المنتخب البرتغالي كثيرًا في السنوات الماضية.

دافيرسا في تصريحات لصحيفة توتو سبورت قال "كريستيانو رونالدو هو رمز للبطل الذي يصل إلى القمة بفضل عمله وأنا مفتون للغاية بقصته.".

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كما أضاف "أنا مفتون به أكثر بسبب برونو ألفيش، واحد من أقرب الأصدقاء إليه، الذي يحكي لي الكثير عنه، وبدلًا من الحديث فقط، إنه يحذو حذوه.".

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وتابع "برونو مهووس مثل رونالدو بالعناية بالجسم والتغذية، مثلًا يحاول بصورة دائمة أن يقوم بنشاطات للحصول على فيتامين د، وفي نهاية التدريبات يشرب بيض السمان ويختاره بحرص شديد.".

وأتم "نحن نتحدث عن رياضي سليم في سن الـ39، عندما وصل إلى بارما، أخبرت أخصائي التغذية لدينا أنه سيكون من الصعب تغيير عادات التغذية لدى برونو، تمامًا كرونالدو. إنه يبدو أصغر بكثير من عمره.".

وشارك ألفيش، الذي يلعب في مركز قلب الدفاع، في 23 مباراة لبارما هذا الموسم ببطولتي الدوري الإيطالي وكوبا إيطاليا قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.