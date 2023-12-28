مدرب إيفرتون عن ركلة جزاء مانشستر سيتي: مهزلة باعتراف الجميع!

هزيمة مثيرة للجدل للتوفيز

أعرب شون دايش مدرب إيفرتون عن إحباطه الشديد تجاه التحكيم، بعد الهزيمة الأخيرة التي تعرض لها فريقه أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3/1.

إيفرتون كان مُتعادلًا بهدف لكل فريق أمام سيتي في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي، ولكن الأمور انقلبت تمامًا بعدما تم احتساب ركلة جزاء من لمسة يد على أمادو أونانا.

اللقطة أثارت حالة من الجدل لأن الحكم جون بروكس أشار إلى ركلة ركنية ولكن مساعده نصحه سريعًا بالتراجع عن القرار واحتساب ركلة جزاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال دايش في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي":"ليس لدي أي فكرة عن ركلة الجزاء ولا أعتقد أن أحد يفهم الآلية لاحتسابها، كنا في محادثة فيديو عبر الإنترنت منذ بضعة أشهر، كل المدربين قالوا إنها مهزلة ونحن لا نعرف أسباب احتساب هذا النوع من الكرات".

وأضاف:"القواعد تنص على ما حدث ولهذا السبب منحوهم الركلة، المساعد كان على بُعد 50 ياردة وقرر احتسابها، لديهم خطابات طويلة عن اللوائح والقوانين لذلك هذا ليس خطأ الحكم، هل كان الأمر متعمدًا؟ بالطبع لا".

وفي سياق متصل قال روبرتو مارتينيز مدرب إيفرتون السابق في تصريحات عبر موقع "أمازون" بأن هذه اللعبة ليست ركلة جزاء على الإطلاق، وأي شخص من عالم كرة القدم يعرف ذلك جيدًا على حد قوله.