مدرب إنجلترا السابق: أعاني من السرطان والأطباء حددوا موعد وفاتي!

أنباء صادمة عن المدرب المخضرم

كشف سفين جوران إريكسون مدرب إنجلترا الأسبق، عن صدمة قوية بخصوص حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة.

إريكسون البالغ من العمر 75 سنة أكد أنه يحتضر بسبب مرض السرطان، كما أخبره الأطباء بأنه أمامه ما يقرب من عام حتى يفارق الحياة، ولكنه تعهد بالقتال حتى اللحظات الأخيرة.

وقال المدرب المخضرم لمحطة إذاعة "P1" السويدية:"الجميع يعلم أني مصاب بمرض ليس بالجيد، الكل يخمن أنه سرطان وهو كذلك، ولكني سأقاتل حتى النهاية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"ربما يكون لدي عام واحد فقط حتى أعيشه في أحسن الأحوال، وربما أقل قليلًا لو ساءت الأمور ولكني أفضل عدم التفكير في الأمر".

ويؤكد بذلك المدرب السويدي الشكوك حول صحته، بعد توقفه عن العمل كمدير رياضي لنادي كارلستاد في موطنه، حيث اكتشف مرضه عندما انهار أثناء الركض العام الماضي.

يذكر أن إريسكون خاض مسيرة حافلة بعالم التدريب، وعمل كمدير فني للاتسيو ومانشستر سيتي وليستر سيتي وكذلك عمل على صعيد المنتخبات مع إنجلترا، كوت ديفوار، المكسيك والفلبين.