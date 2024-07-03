الفريقان قدما العروض الأفضل في يورو 2024 حتى الآن

رغم أنه طيلة مسيرته التدريبية كان شخصًا يتسم بالحذر الشديد، إلا أن مدرب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا الأسبق، فيسنتي ديل بوسكي، أصر على أن منتخب بلاده هو المرشح الأوفر حظًا للمرور من عقبة ألمانيا في ربع نهائي يورو 2024.

وقال ديل بوسكي في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "إسبانيا هي المرشحة الأوفر حظا، ليس لدي أدنى شك في أننا سنفوز".

وأردف: "إسبانيا تلعب بشكل أسرع وبوتيرة أعلى من ألمانيا، أنا مقتنع تمامًا بأننا سنتأهل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكد: "لا أريد أن أكون غير محترم وعلينا أيضًا أن نكون متواضعين. لكن بشكل عام أرى إسبانيا أفضل في العديد من الجوانب، حتى لو لعبت ألمانيا بشكل جيد في الهجوم، خاصة مع موسيالا".

وعاد ليواصل التأكيد: "نحن المرشحون، ليس لدي أدنى شك في أننا سنفوز. نحن جيدون في الهجوم والدفاع"

وأشار ديل بوسكي إلى أنه "على الرغم من أن أفضل فريقين في البطولة سيواجهان بعضهما البعض يوم الجمعة، فإن ألمانيا تتمتع بميزة اللعب على أرضها".

دي بوسكي أيضًا متفائل بشأن إمكانية الفوز بلقب اليورو للمرة الرابعة مع لاروخا: "سيكون ذلك أمرًا رائعًا لكرة القدم الإسبانية ككل. ودعونا لا ننسى أن إسبانيا ستتفوق على ألمانيا بالفوز بأربعة ألقاب في بطولة أمم أوروبا وستحتفظ بالرقم القياسي بمفردها. أتمنى أن يبدأ عصر جديد وأن يكون مشجعونا سعداء”.