مدرب أوكلاند: نهزم بنزيما؟ لاعبونا حصلوا على إجازة "من العمل" لخوض المونديال!

"لا نملك لاعبين محترفين في نيوزيلندا!"

تحدث ألبرت ريرا، مدرب أوكلاند سيتي النيوزيلندي، عن خسارة فريقه أمام اتحاد جدة السعودي (0-3) اليوم الثلاثاء، في الدور التمهيدي بكأس العالم للأندية.

وقال ريرا، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لدينا خبرة في مونديال الأندية، لكن كرة القدم ليست الرياضة الأولى في نيوزيلندا، مثل الكريكيت والركبي".

وأضاف: "لا مقارنة مع الاتحاد، لاعبونا ليسوا محترفين، جاءوا هنا كأنها عطلة.. طلبوا إجازات من مسؤوليهم (في العمل) لقضاء هذه الإجازة مع النادي.. لدينا محترفون في أمور أخرى بالحياة".

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وختم: "أنت تواجه فابينيو وكانتي وبنزيما ولاعبين من مستوى عالمي، نحن رأينا كم كان الفارق، حاولنا لكن الأمر لم يكن سهلًا".

يشار إلى أنه بهذه النتيجة، تأهل اتحاد جدة إلى ربع نهائي مونديال الأندية الذي تحتضنه السعودية، ليضرب موعدا مع الأهلي المصري.