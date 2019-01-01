مدرب اليابان: احترمنا فيتنام وبدأنا الاستعداد لإيران

مواجهة صعبة في انتظار المنتخب الإيراني في نصف نهائي كأس الأمم الآسيوية

أكد هاجيمي موريياسو المدير الفني للمنتخب الياباني، على احترامه للشكل الذي ظهر به نظيره الفيتنامي، خلال مباراتهما معاً بربع نهائي كأس الأمم الآسيوية.

اليابان صعدت لنصف نهائي البطولة بعد التغلب على فيتنام أمس الخميس بدور الثمانية، لتواصل مشوارها في المسابقة.

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مدرب الفريق الياباني تحدث في تصريحات صحفية لموقع "فوكس سبورت آسيا" قائلاً:"أهم شيء كان الحفاظ على نظافة شباكنا ضد فيتنام، خلقنا العديد من الفرص لكن تصدوا لها أيضاً".

التحفظ الدفاعي كان طبيعياً مثلما حدث أمام السعودية، كما حرصنا أيضاً على السيطرة وفرض أسلوبنا".

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وتابع:"سنواصل العمل من الآن لتجربة العديد من الطرق للوصول إلى المرمى في نصف النهائي".

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واستكمل:"خضنا العديد من المباريات الصعبة، وهذا الانتصار سيرفع من ثقتنا بأنفسنا".

جدير بالذكر أن تأهل اليابان وضعها في مواجهة صعبة أمام إيران بنصف النهائي، بعدما تغلبت الأخيرة على الصين بثلاثية نظيفة.