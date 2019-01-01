مدرب الوحدة : الهلال الفريق الأفضل في السعودية وآسيا

إدارة الوحدة كانت قد أعلنت تعاقدها مع براون خلال الأسبوع الماضي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد المدير الفني الأرجنتيني خوان براون مدرب نادي الوحدة والمدرب السابق للهلال، على القيمة الفنية المميزة للزعيم الهلالي.

بروان في تصريحاته لبرنامج "صدى الملاعب" استعاد ذكرياته مع الزعيم، مؤكدًا أن الهلال هو الأفضل في المملكة وآسيا.

إدارة الوحدة كانت قد أعلنت تعاقدها مع براون خلال الأسبوع الماضي عقب إقالة المدير الفني المصري أحمد حسام ميدو.

وبالعودة إلى قرار إقالته من قيادة الهلال، أكد أنه لم يغضب بعد إقالته من الهلال، مؤكدًا أن إدارة الهلال تمنت له التوفيق في تجربته الجديدة.

✨لاعب النصر السابق فابيان إستويانوف يدعم الفريق قبل ديربي الرياض، والسهلاوي يُهديه قميصه.👕 pic.twitter.com/DOtugaJ9MW — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 26, 2019

وبالتحول للحديث عن تجربته الجديدة مع الوحدة قال : هدفنا إسعاد الجماهير، وأساس عملنا هو النجاح في التحدي.

براون واصل حديثه عن الوحدة قائلاً : الفريق نجح في احتلال مركز متقدم في الترتيب وأملنا هو مضاعفة هذا النجاح.

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يُذكر أن نادي الوحدة يحتل المركز السادس في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة