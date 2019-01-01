مدرب الهلال يُدافع عن حارس مرماه رغم هفوات "النجم الساحلي"

مدرب الهلال السوداني يتحدث عقب الخسارة أمام النجم الساحلي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد نبيل الكوكي المدير الفني للهلال السوداني بحارس مرمى الفريق جمال سالم، مؤكدًا أنه ورغم هفواته خلال مواجهة النجم الساحلي يبقى قيمة ثابتة.

وكان جمال سالم قد لعب مباراة سيئة وتسبب باحتساب 3 ركلات جزاء لصالح النجم الساحلي في مباراة ذهاب ثمن نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي انتهت لأصحاب ملعب سوسة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال المدرب التونسي عن لاعبه "جمال سالم ارتكب بعض الهفوات اليوم، لكنه يبقى قيمة ثابتة في الفريق، وإن شاء الله سيستعيد مستواه الممتاز خلال المباراة المقبلة".

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أضاف حول اللقاء "هدفنا في تونس سيكون له وزن من ذهب في مباراة العودة، الحمد لله أننا نجحنا في إحرازه لأنه أبقى على حظوظنا في التأهل".

"قبلنا اللعب كثيرًا في الشوط الأول، لكننا تحكمنا في اللقاء خلال الشوط الثاني وعرفنا كيف نتعامل مع مجريات المباراة".

أتم مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة كما توقعها تمامًا، محملًا مسؤولية الخسارة للأخطاء الفردية التي ارتبكها لاعبوه، ومبديًا ثقته في إمكانية الفوز في أم درمان بهدفين دون رد لانتزاع بطاقة التأهل.