كأس الكونفدرالية | انتصار مطمئن للنجم الساحلي على الهلال السوداني

الفريق وضع قدمًا في نصف النهائي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حقق النجم الساحلي انتصارًا مقنعًا على ضيفه الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مدينة سوسة التونسية.

وفرض النجم الساحلي سيطرته الكاملة على المباراة في شوطها الأول، وبادر بالهجوم منذ الدقيقة الأولى على مرمى منافسه، وبعد محاولات وفرص خطيرة نجح زياد بوغطاس من افتتاح التسجيل برأسية قوية استغل بها تمريرة عرضية من ركلة ركنية عند الدقيقة الـ30.

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وبعد 4 دقائق فقط احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أصحاب الملعب بعد عرقلة حسام حاج حسن بواسطة حارس مرمى الهلال "جمال سالم"، وتصدى ياسين شيخاوي للركلة وسددها بنجاح ليُعزز تقدم فريقه.

وشهدت الدقائق الأخيرة للشوط الأول إصابة صعبة ومؤسفة للاعب الهلال "عمر بهاء الدين" توقف اللعب على أثرها لمدة 8 دقائق تقريبًا بسبب إسعافه على أرض الملعب، وشهدت الفترة الأولى كذلك خروج لاعب النجم عمار الجمل مصابًا.

تحسن أداء الضيف السوداني في الشوط الثاني وتوج تلك الأفضلية بهدف تقليص الفارق وسجله أطهر الطاهر بتسديدة قوية ورائعة عند الدقيقة 59 من المباراة، وأهدر الفريق عدة فرص أخرى للوصول للتعادل.

وسنحت لأصحاب الملعب فرصة إعادة الفارق لهدفين سريعًا، لكن كريم العوضي أهدر ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم المغربي رضوان جيد ضد جمال سالم حارس مرمى الهلال عند الدقيقة 63.

وبعد محاولات وفرص جيدة للطرفين، احتسب الحكم ركلة جزاء ثالثة عند الدقيقة 81، وكانت أيضًا ضد حارس مرمى الهلال، وعاد ياسين الشيخاوي ليتولى مهمة التسديد تلك المرة ونجح في إحرازها ليُنهي المباراة بانتصار النجم المطمئن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد قبل موقعة الإياب في أم درمان الأسبوع القادم.