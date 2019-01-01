مدرب النصر يُفاضل بين وليد عبدالله وجونز في حراسة المرمى أمام الهلال

النصر يلتقي على ملعب الملك فهد الدولي غدًا الجمعة في قمة مباريات الجولة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي النصر السعودي عن عدم استقرار المدير الفني روي فيتوريا على حارس مرمى الفريق في مباراة الفريق المقبلة أمام الهلال.

النصر يلتقي على ملعب الملك فهد الدولي غدًا الجمعة في قمة مباريات الجولة الـ25من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التقارير أوضحت أن فيتوريا يدرس عدم الدفع بالحارس الأسترالي براد جونز نظراً لحاجته الدفع بالبرازيلي مايكون في دفاع الفريق، في ظل جاهزية الحارس وليد عبدالله.

✨ النجم البرازيلي السابق ريفيلينو بالغترة والعقال.



🔵لعب صاحب القدم اليسرى القوية مع @Alhilal_FC عام 1979 pic.twitter.com/mkSq9OljRj — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 28, 2019

وبحسب التقارير فأن مدرب النصر يستهدف الدفع بمايكون بجانب مواطنه برونو أوفيني في ظل الجاهزية التامة له على أن يكون عمر هوساوي بديلاً.

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ومن المنتظر أن يحسم موقف الحارس بعد التأكد من موقف المغربي نور الدين أمرابط، لاعب النصر لفحص الأشعة، بعد وصوله إلى الرياض أمس قادمًا من بلاده.

يُذكر أن لوائح الاتحاد السعودي تنص على تواجد 7 لاعبين محترفين في الملعب خلال المباراة وتواجد المحترف الثامن على مقاعد البدلاء.