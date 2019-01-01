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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

مدرب النصر يُفاضل بين وليد عبدالله وجونز في حراسة المرمى أمام الهلال

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النصر يلتقي على ملعب الملك فهد الدولي غدًا الجمعة في قمة مباريات الجولة
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي النصر السعودي عن عدم استقرار المدير الفني روي فيتوريا على حارس مرمى الفريق في مباراة الفريق المقبلة أمام الهلال.

النصر يلتقي على ملعب الملك فهد الدولي غدًا الجمعة في قمة مباريات الجولة الـ25من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 التقارير أوضحت أن فيتوريا يدرس عدم الدفع بالحارس الأسترالي براد جونز نظراً لحاجته الدفع بالبرازيلي مايكون في دفاع الفريق، في ظل جاهزية الحارس وليد عبدالله.

وبحسب التقارير فأن مدرب النصر يستهدف الدفع بمايكون بجانب مواطنه برونو أوفيني في ظل الجاهزية التامة له على أن يكون عمر هوساوي بديلاً.

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ومن المنتظر أن يحسم موقف الحارس بعد التأكد من موقف المغربي نور الدين أمرابط، لاعب النصر لفحص الأشعة، بعد وصوله إلى الرياض أمس قادمًا من بلاده.

يُذكر أن لوائح الاتحاد السعودي تنص على تواجد 7 لاعبين محترفين في الملعب خلال المباراة وتواجد المحترف الثامن على مقاعد البدلاء.

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