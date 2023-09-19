مدرب النصر يعتمد على اسم مفاجئ أمام برسبوليس .. ويحسم مصير تاليسكا رسميًا

مفاجآت في تشكيل النصر أمام برسبوليس

حسم البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، بشكل رسمي، قائمة أجانب الفريق الأول لكرة القدم، أمام برسبوليس الإيراني.

النصر يحل ضيفًا في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء - بتوقيت مكة المكرمة -، على نادي برسبوليس الإيراني، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

واستبعد كاسترو، الثنائي البرازيلي أندرسون تاليسكا وأليكس تيليس، عن قائمة الفريق النصراوي، لينضما إلى الإيفواري سيكو فوفانا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واعتمد المدير الفني البرتغالي، على المدافع الإسباني إيمريك لابورت، ومتوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والجناح السنغالي ساديو ماني، بالإضافة إلى الثنائي البرتغالي الأسطورة كريستيانو رونالدو وأوتافيو مونتيرو، في القائمة الرسمية أمام برسبوليس.

وسيعوض محمد قاسم، زميله البرازيلي تيليس، في مركز الظهير الأيسر بـ"التشكيل الأساسي" للنصر؛ حيث يظهر اللاعب لأول مرة، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

جدير بالذكر أن "التشكيل الأساسي" لنادي النصر، شهد كذلك عودة قلب الدفاع الدولي عبد الإله العمري؛ بعد استبعاده لفترة طويلة؛ بسبب طلبه الرحيل إلى نادي الاتحاد، أثناء فترة الانتقالات الصيفية.