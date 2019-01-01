مدرب النصر يطلب مدافع آسيوي بدلاً من مايكون

يستهدف المدير الفني البرتغالي التخلي عن مايكون بالقائمة الآسيوية

ماجد جزر

قالت تقارير صحفية سعودية أن المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر طلب من إدارة النادي التوقيع مع مدافع آسيوي من أجل قيده بقائمة الفريق الآسيوية خلال الأيام المُقبل.

وقالت التقارير أن المدافع الآسيوي سيتم قيده بدلاً من المدافع البرازيلي مايكون، وذلك من أجل الاعتماد عليه في دوري أبطال آسيا.

ويستهدف المدير الفني البرتغالي التخلي عن مايكون بالقائمة الآسيوية من أجل الاستعانة بالبرازيلي بيتروس في القائمة.

ولم يتبقى سوى ثلاثة أيام فقط على تعديل القائمة الآسيوية بالنسبة لأندية غرب آسيا، ولن يُسمح للأندية بعد ذلك التعديل في القائمة.

في إطار أخر، يعاود العالمي، اليوم (الجمعة)، تدريباته، وذلك بعد نهاية الإجازة التي منحها مدرب الفريق للاعبين عقب لقاء الفريق بالوحدة الإماراتي، ونجاحهم في الوصول إلى دور الثمانية الآسيوي، إذ سيلعب النصر لقاء الذهاب ضد السد القطري.