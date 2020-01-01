مدرب النصر يبدأ البحث عن بدائل بسبب غيابات مباراة الاتحاد

يشهد استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية الكلاسيكو الثاني في الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يعمل المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي على تجهيز أكثر من بديل قبل مواجهة الفريق المُقبلة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويشهد استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية الكلاسيكو الثاني في الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والتي تُستأنف اليوم الجمعة، وذلك عندما يستضيف الاتحاد نظيره النصر.

وتضع الغيابات النصراوية المدير الفني في موقف صعب، خاصة في ظل الغياب المؤكد لأكثر من لاعب أساسي ومنهم برادلي جونز، والمدافع، مايكون للإيقاف، ووليد عبدالله، وعبد الرحمن العبيد للإصابة.

المدير الفني لحامل لقب الدوري السعودي للمحترفين يعمل حاليًا على تجهيز الثنائي نايف ألماس، وزيد البواردي للمشاركة في اللقاء.

في الإطار نفسه، أبدى حارس الفريق وليد عبدالله جاهزيته للمشاركة، وأنه رهن إشارة المدرب، رغم عدم تعافيه من الإصابة بشكل كامل.

واجتاز الظهير الأيسر عبدالرحمن العبيد مرحلة كبيرة من التأهيل الطبي، في وقت خضع مدافع الفريق عبدالله مادو لفحوصات طبية، للتأكد من جاهزيته للكلاسيكو بعد تحامله على إصابته، ومشاركته في السوبر.

النصر يدخل المباراة بمعنويات كبيرة خاصةً بعدما قلص الفارق بفوزه الكبير أمام الرائد بالجولة الماضية في الوقت الذي خسر فيه الهلال أمام الحزم ليكون فارق النقاط بين الزعيم والعالمي ثلاثة نقاط فقط.

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فيما يدخل الاتحاد اللقاء بهدف مواصلة الصحوة وتحقيق الانتصار الثاني قبل الجولة المقبلة التي ستختم الدور الأول، حيث نجح في الفوز على الباطن الجمعة الماضية.