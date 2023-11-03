مدرب الفتح يحسمها .. حقيقة تصعيد أزمة مباراة الهلال

تصريحات مدرب الفتح عن أزمة مباراة الهلال

SHAHID

اتخذ الكرواتي سلافين بيليتش، المدير الفني لنادي الفتح، قرارًا مفاجئًا، في الأزمة التحكيمية التي صاحبت مبارة فريقه أمام الهلال، مساء يوم الجمعة.

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الهلال فاز (2-0) على نادي الفتح، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وحسب أكثر من محلل تحكيمي، تجاهل حكم المباراة، طرد مدافع الزعيم الهلالي علي البليهي بـ"الإنذار الثاني"، على الرغم من إهداره الوقت، وقام بإشهار "الكارت الأصفر" في وجه زميله الحارس المغربي ياسين بونو، بدلًا منه.

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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن بيليتش، رفضه تصعيد أزمة لقطة البليهي، إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه المختصة.

وأكد المدير الفني الكرواتي، على أن الأمر لا يستحق أن يطلب الفتح، المحادثات التي جرت بين حكم المباراة مع مساعديه وغرفة تقنية الفيديو "فار"، في هذه اللقطة.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 32 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن الفتح "الرابع".

SHAHID

